Досвідчені садівники радять підгодовувати полуницю тричі за вегетаційний період – восени, навесні та влітку. І таке підживлення ягоді потрібно через те, що вона протягом кількох років росте на одному ж і тому місці.

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Чим правильно підживлювати полуницю

Якщо погода сонячна, найкраще проводити підживлення вранці або ж вже пізно ввечері. А ось якщо на вулиці похмуро, ви можете братися за справу і вдень. Для того, щоб підгодувати полуницю правильно, вам обов'язково потрібно знати, скільки рослині років.

Коли рослину тільки садять, її зазвичай підгодовують попелом. Тож у перший рік, відразу ж після посадки полуниці, зазвичай її вже не потрібно підживлювати. На другий рік можна вже додавати під корінь полуниці і мінеральні, і органічні добрива. Натомість на третій рік використовують лише мінеральні добрива, а потім – знову чергують їх із органічними.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Коли ви підживлюєте полуницю навесні – рано, як тільки зійшов сніг, ягоді потрібне добриво, яке містить азот. Приготувати його можна самостійно, і для цього вам знадобиться курячий послід. Для цього добрива вам потрібно розвести його у воді та дати настоятися протягом 4 днів, а потім полийте цим розчином полуницю.

Також ви можете розвести у 10 літрах води 2 стакани коров'яку та 1 столову ложку сульфату амонію. Під кожен кущ вам потрібно внести приблизно 1 літр розчину.



Полуницю потрібно підживлювати / Фото Pexels

Ще до появи перших квітів рослину також потрібно підживити розчином борної кислоти. Для того, щоб його приготувати, вам потрібно розчинити 30 крапель йоду, чайну ложку борної кислоти та 1 склянку деревного попелу у 10 літрах води. Отриманим розчином рослини потрібно обприскувати.

Під час цвітіння полуниці потрібний калій та борна кислота для того, щоб покращити зав'язування бутонів. У 10 літрах води ви можете розвести по 2 грами марганцівки та борної кислоти, а також 1 літр попелу. Цим розчином потрібно полити ділянку після звичайного поливу.