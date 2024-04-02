У квітні треба особливо ретельно доглядати за тюльпанами, робити це дуже просто. Квіти не є вибагливими, однак базових речей таки варто дотримуватися.

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Єдине, що може поставити під загрозу ріст тюльпанів – це полив. Тюльпани посаджені в землю не люблять багато води, бо в такому випадку вони можуть загнити чи прорости грибком. А от з тюльпанами в горщиках ситуація дещо інша.

Рослини в контейнерах висихають набагато швидше, тому потребують частішого поливу. Насправді дощової води часом недостатньо, тому їх треба підливати самостійно, особливо в період їх росту.



Тюльпани в горщиках треба підливати / Фото Pexels

Вам треба переконатися, що в горщиках немає забагато води та що контейнер добре дренує. Якщо верхній шар сухий, треба тюльпани підлити, щоб трохи їх зволожити. Достатня кількість води впливає на цвітіння, а полив не займе у вас більше, ніж 10 секунд. Постарайтеся їх підливати раз на тиждень.

Вже наступного року ви зможете пересадити тюльпани в землю. А коли вони будуть добре цвісти та будуть постійно доглянутими, то лише почнуть нарощувати сили та випускати нові квіткові бруньки. Ви маєте пам’ятати, що ця пора є найважливішою, тому важливо не забувати про квіти, які потребують догляду.

Зверніть увагу на ще один момент: якщо деяке листя в тюльпанах пожовтіє, не виривайте його, оскільки воно необхідне цибулинам для живлення.