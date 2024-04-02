Опытные садоводы советуют подкармливать клубнику трижды за вегетационный период – осенью, весной и летом. И такая подпитка ягоде нужно из-за того, что она в течение нескольких лет растет на одном и том же месте.
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Чем правильно подкармливать клубнику
Если погода солнечная, лучше всего проводить подкормку утром или уже поздно вечером. А вот если на улице пасмурно, вы можете браться за дело и днем. Для того, чтобы подкормить клубнику правильно, вам обязательно нужно знать, сколько растению лет.
Когда растение только сажают, его обычно подкармливают золой. Поэтому в первый год, сразу же после посадки клубники, обычно ее уже не нужно подпитывать. На второй год можно уже добавлять под корень клубники и минеральные, и органические удобрения. Зато на третий год используют только минеральные удобрения, а затем – снова чередуют их с органическими.
Когда вы подпитываете клубнику весной – рано, как только сошел снег, ягоде нужно удобрение, которое содержит азот. Приготовить его можно самостоятельно, и для этого вам понадобится куриный помет. Для этого удобрения вам нужно развести его в воде и дать настояться в течение 4 дней, а затем полейте этим раствором клубнику.
Также вы можете развести в 10 литрах воды 2 стакана коровяка и 1 столовую ложку сульфата аммония. Под каждый куст вам нужно внести примерно 1 литр раствора.
Клубнику нужно подкармливатьподкармливать / Фото Pexels
Еще до появления первых цветов растение также нужно подкормить раствором борной кислоты. Для того, чтобы его приготовить, вам нужно растворить 30 капель йода, чайную ложку борной кислоты и 1 стакан древесной золы в 10 литрах воды. Полученным раствором растения нужно опрыскивать.
Во время цветения клубники нужен калий и борная кислота для того, чтобы улучшить завязывание бутонов. В 10 литрах воды можно развести по 2 грамма марганцовки и борной кислоты, а также 1 литр золы. Этим раствором нужно полить участок после обычного полива.