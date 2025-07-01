Розы – это королевы сада, а их пышное цветение в июле именно в расцвете, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, к сожалению, в расцвете также и черная пятнистость – и садоводам стоит быть очень осторожными, чтобы уберечь свои растения от болезни.

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Как защитить розы от черной пятнистости?

Пятнистость – это распространенная проблема, которую вызывает грибок. В конце концов на листьях появляются неприглядные черные пятна, а потом они начинают желтеть и опадать. Для многих садоводов это практически ежегодное событие – и очень часто дачники не могут найти устойчивого и эффективного решения проблемы.

Одни из распространенных способов – это химические обработки и различные методы обрезки. И они, конечно же, помогают, но также вы можете попробовать один природный метод, который поразит вас своей эффективностью.

К слову, ранее мы уже рассказывали, чем можно подпитывать розы, чтобы они цвели обильно до самой осени.

Его очень легко воплотить в жизнь, он экологический, безопасный – и поэтому становится все более популярным среди садоводов.



Розы нужно защитить от черной пятнистости / Фото Pexels

Все, что нужно сделать – это подсадить к розам пахучий шалфей – и он защитит ваши кусты от заболевания. Подсаживание – это практика высадки меньших, часто низкорослых многолетних растений, к большим кустам или кустарникам. Во-первых, это эффективно, а во-вторых, шалфей – это очень выносливое растение, которое будет хорошо смотреться среди цветов, и вид вашего сада совсем не пострадает.

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Поэтому попробуйте этот элементарный лайфхак, чтобы защитить свои розы. И опытные садоводы, которые уже не раз пробовали этот метод и убедились в его эффективности, предупреждают, что на зиму черенки шалфея лучше переносить в теплицу – ведь не всегда это растение может перенести сильные морозы.