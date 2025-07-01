Троянди – це королеви саду, а їхнє пишне цвітіння у липні саме у розквіті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, на жаль, у розквіті також і чорна плямистість – і садівникам варто бути дуже обережними, аби вберегти свої рослини від хвороби.

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Як захистити троянди від чорної плямистості?

Плямистість – це поширена проблема, яку спричиняє грибок. Зрештою на листі з'являються непривабливі чорні плями, а потім воно починає жовкнути та опадати. Для багатьох садівників це практично щорічна подія – і дуже часто дачники не можуть знайти стійкого та ефективного розв'язання проблеми.

Одні з поширених способів – це хімічні обробки та різні методи обрізки. І вони, звісно ж, допомагають, але також ви можете спробувати один природний метод, який вразить вас своєю ефективністю.

До слова, раніше ми вже розповідали, чим можна підживлювати троянди, аби вони цвіли рясно аж до самої осені.

Його дуже легко втілити в життя, він екологічний, безпечний – і тому стає все популярнішим серед садівників.



Троянди потрібно захистити від чорної плямистості / Фото Pexels

Все, що потрібно зробити – це підсадити до троянд пахучу шавлію – і вона захистить ваші кущі від захворювання. Підсаджування – це практика висаджування менших, часто низькорослих багаторічних рослин, до більших кущів чи чагарників. По-перше, це ефективно, а по-друге, шавлія – це дуже витривала рослина, яка гарно виглядатиме серед квітів, і вигляд вашого саду зовсім не постраждає.

До речі, знайти насіння шавлії за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Тож спробуйте цей елементарний лайфхак, аби захистити свої троянди. Та досвідчені садівники, які вже не раз пробували цей метод та переконалися у його ефективності, попереджають, що на зиму живці шавлії краще переносити у теплицю – адже не завжди ця рослина може перенести сильні морози.