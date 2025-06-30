Заражение почвы личинками майского жука – это беда и для огородников, и для садоводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Они одинаково радостно лакомятся и розами и гортензиями, и помидорами и луком.

Интересно Что посадить на грядке после чеснока: 5 беспроигрышных вариантов

К счастью, необязательно использовать дорогие средства для того, чтобы бороться с личинками. Достаточно будет грамотно спланировать высадки на огороде и посеять несколько растений, которые отпугивают этих вредителей.

Бархатцы

Переоценить пользу бархатцев на огороде невозможно – и ранее мы уже рассказывали о причинах их здесь сажать. Впрочем, одна из них проста – они отпугивают личинок и других почвенных вредителей.

Цветок выделяет химическое вещество, называется тиофен, и для личинок оно является токсичным. Кроме того, тиофен отвабит от ваших грядок также и тлю, белокрылок и комаров.



Бархатцы отпугивают личинок майского жука / Фото Pexels

Лаванда

Эти ароматные многолетники могут не только радовать ароматом, но и отпугивать вредителей – также с помощью своего запаха. Линалол и линалил – это ароматические соединения, содержащиеся в цветке, и они известны тем, что могут отпугивать некоторых вредителей и подавлять их обоняние.



Лаванду можно посадить на огороде / Фото Pexels

Несмотря на то, что обычно лаванду не считают надежным средством против вредителей, ее сильный запах также может замаскировать ароматы других растений, привлекающих вредителей.

Садовая герань

Этот популярный летний цветок может стать настоящей ловушкой для личинок майского жука. Ловушки – это растения, которые намеренно используются для привлечения насекомых-вредителей, чтобы отвабить их от более ценных видов на вашем огороде или в саду.

Кроме того, личинки майских жуков парализуются в течение 30 минут после того, как поживятся лепестками герани. Несмотря на то, что за сутки эффект спадает, на это время они становятся уязвимыми к хищникам, и это поможет естественным образом уменьшить популяцию личинок на участке.

Кстати, нанести значительный вред огороду могут не только личинки майского жука. Ранее мы уже рассказывали, как бороться с тлей народными средствами – они могут быть чрезвычайно эффективны.



Герань – это замечательный репеллент / Фото Pexels

Чеснок

Эта вкусная культура может принести на огороде гораздо больше пользы, чем вы представляете. Чеснок – это идеальная альтернатива химическим пестицидам. Дело в том, что чеснок содержит серосодержащие соединения – в том числе и аллицин, что может высвободиться при повреждении чеснока. Эти соединения имеют резкий и сильный запах, что отталкивает многих насекомых, в том числе и личинок майского жука.



Чеснок запахом отпугивает личинок / Фото Pexels

Перечная мята



Перечная мята может прогнать личинок майского жука прочь / Фото Pexels

Мята имеет сильный, резкий аромат, что может нарушить сенсорные системы личинок и подавить их способность находить пищу и ориентироваться в пространстве. Мята к тому же может стать важным ингредиентом для десертов или травяных сборов.

Но если вы решите выращивать ее, делайте это в контейнерах, или на хорошо огороженном участке – растение может быстро стать инвазивным и заполонить большой участок.