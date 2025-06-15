Подкормка для роз – это залог, что их цветение будет пышным и продлится достаточно долго, сообщает 24 Канал. Главное, подобрать его так, чтобы оно оказалось наиболее удачным.

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Чем обработать розы в июне?

Многие садоводы знают, что розы – это прихотливые цветы, которые требуют ухода для того, чтобы потом радовать невероятным цветением. И первое, что нужно сделать, чтобы наслаждаться пышными цветами – это замульчировать землю.

Вокруг кустов нужно разложить слой натуральной мульчи толщиной в 5 сантиметров. Это может быть кора дерева, или опилки или компост. Мульчированная почва гораздо дольше остается влажной и не пересыхает, а корни тогда не будет получать ожогов. И тогда розы достаточно будет поливать всего дважды в неделю. Впрочем, делать это стоит утром, чтобы вода не испарялась слишком быстро.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как часто нужно поливать розы, чтобы они цвели непрерывно все лето.



В июне розы нужно подкормить / Фото Pexels

Чаще всего в июне используются фосфорные, калийные и азотные удобрения. Особенно эффективными будут сульфат калия и гумат натрия – и перед использованием обязательно изучайте инструкцию.

Впрочем, можно для подпитки использовать и органику – например, очень эффективной считается кофейная гуща. Она имеет чрезвычайно богатый химический состав и может хорошо разрыхлить почву. У каждого куста нужно сделать маленькую траншею и всыпать в нее по 100 граммов сухой гущи, закопать и полить.

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Вот еще несколько вариантов, чем в июне можно подкормить розы: