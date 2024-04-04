Для того, чтобы научиться экономить свет сознательно, но одновременно и не сидеть в темноте, вам нужно знать о нескольких лайфхаках и секретах. Главное – привить себе правильные бытовые привычки.

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Коридор

В большинстве домов в общем коридоре постоянно горит свет. Зато вы можете познакомиться с соседями и приобрести сенсоры движения, и тогда свет в вашем подъезде включался бы только при необходимости, и вы смогли бы существенно экономить.

Кроме того, в большинстве домов также есть лифт, и если вам позволяет здоровье и физические возможности, вы можете пытаться в основном пользоваться лестницей, ведь лифты потребляют очень много энергии.

Кухня

Несложно заметить, что кухня – это место, где сосредоточено, вероятно, наибольшее количество электроприборов. Максимальная нагрузка на энергосистему происходит в два разных периода – утренний пик (с 8 до 11) и вечерний (с 17 до 23). И в какой-то момент система может не выдержать.

Поэтому эксперты советуют не включать одновременно все обычные электроприборы. Впрочем, не стоит отказываться от них полностью, вместо этого попробуйте использовать их более экономично.

Например, вы можете наполнять электрочайник не полностью, а только на одну или две порции воды. Кроме того, подумайте и о периодической разморозке холодильника. Оказывается, если им пренебрегать, прибор будет потреблять гораздо больше энергии.

Ванная комната

Наиболее очевидный прибор, потребляющий много энергии в ванной комнате – это бойлер, а его можно найти сейчас чуть ли не в каждом доме. И для того, чтобы экономить, на бойлер можно поставить таймер, чтобы он грел воду именно тогда ,когда это действительно нужно.

Также вы можете стирать одежду не в пиковые часы использования электроэнергии, а в обед или ночью.

Спальня и гостиная

Некоторые люди имеют привычку засыпать под фильм или какое-то видео, и в таком случае будет полезно поставить телевизор или компьютер на таймер, чтобы он не работал всю ночь, а сам выключился, когда это будет нужно.