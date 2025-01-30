Чистка ковров – это задача, за которую редко берутся, но пропускать ее совсем точно не стоит. Ведь в таком случае ковер, что только недавно был украшением дома, может превратиться в грязный кусок ткани и ворса, сообщает 24 Канал.

Интересно Как хранить мед, чтобы он не кристаллизовался: советы, которые стоит знать

Чем можно почистить ковер на полу?

Существует несколько средств, которые могут помочь с уборкой и чисткой ковра. И вот несколько наиболее популярных.

Таблетка для посудомоечной машины . Ее нужно растворить в 2 литрах горячей воды и добавить несколько столовых ложек нашатырного спирта. Должно образоваться много пены – но если этого не произошло, можно добавить в раствор еще немного моющего средства для посуды. Чистить ковер нужно именно пеной.

. Ее нужно растворить в 2 литрах горячей воды и добавить несколько столовых ложек нашатырного спирта. Должно образоваться много пены – но если этого не произошло, можно добавить в раствор еще немного моющего средства для посуды. Чистить ковер нужно именно пеной. Стиральный порошок . Это отличное средство для домашней чистки ковров. Растворите 2 ложки порошка в литре теплой воды. Образовавшуюся пену,, наносите мягкими движениями на поверхность. Но сложные пятна придется тщательно потереть щеткой.

. Это отличное средство для домашней чистки ковров. Растворите 2 ложки порошка в литре теплой воды. Образовавшуюся пену,, наносите мягкими движениями на поверхность. Но сложные пятна придется тщательно потереть щеткой. Хозяйственное мыло . Это средство всегда придет на помощь. Для того, чтобы им воспользоваться, натрите мыло на терке и растворите стружку в теплой воде. Губкой нанесите его на пятно и оставьте высохнуть. После этого нужно просто пропылесосить ковер.

. Это средство всегда придет на помощь. Для того, чтобы им воспользоваться, натрите мыло на терке и растворите стружку в теплой воде. Губкой нанесите его на пятно и оставьте высохнуть. После этого нужно просто пропылесосить ковер. Сода и уксус. Смешайте 70 миллилитров уксуса, столовую ложку соды, столько же порошка и полстакана кипятка. Перелейте раствор в бутылку и через пульверизатор распылите на ковер. После этого тряпкой из хлопка тщательно протрите его и уберите остатки средства влажной губкой.



Ковры можно почистить домашними средствами / Фото Pexels

Как чистить ковер?

Обычный водяной пар может стать отличным бесхимическим способом убрать пятна с ковра. В если у вас нет пароочистителя, тогда вы можете вместо этого использовать утюг и полотенце. Просто положите на пятно полотенце и включите утюг на режим максимального пара.

Также важно запомнить одно правило – пятно никогда нельзя тереть. В случае с ковром вы только увеличите пятно и все равно его не удалите. Гораздо лучше будет работать промокание – так вы впитаете влагу в губку или ткань.