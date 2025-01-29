Унитаз будет сиять чистотой: нужно класть это в бачок всего раз в месяц

Поддерживать чистоту унитаза – это задача, которая может быть несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Впрочем, всего несколько простых средств помогут достичь цели без лишних усилий.

Белоснежный чистый унитаз – это цель любого человека во время уборки туалета. Но даже при условии регулярной чистки на нем со временем могут появиться желтые полосы и налет, сообщает 24 Канал. Но избавиться от них все же возможно.

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Чем можно почистить унитаз

Придать сантехнике безупречный вид – не такая уж и простая задача, но иногда даже не нужно тратить время на ее чистку. Вместо этого вы можете воспользоваться одним чрезвычайно простым трюком, что сделает всю работу за вас. Все, что нужно – это приготовить простые шарики, которые будут чистить унитаз сами.

И лучшая часть – все, что для них нужно, уже, скорее всего, есть у вас дома. А результат поразит своей эффективностью даже опытных хозяек.

Вот что вам понадобится:

кусок любого туалетного мыла;

50 граммов зубной пасты;

2 столовые ложки соды;

кусок алюминиевой фольги.

Для начала мыло нужно натереть на крупной терке, а потом добавить в смесь соду и зубную пасту. После этого ингредиенты нужно хорошо перемешать, а затем сформировать небольшие шарики из этой массы. Фольгу нарежьте на небольшие квадраты и заверните каждый шарик в нее. В нескольких местах шарики нужно проколоть зубочисткой.



Туалет можно легко почистить / Фото Pexels

Все шарики сложите в пластиковую емкость с крышкой, но один бросьте в бачок унитаза. Когда вы будете смывать воду, мыло, зубная паста и сода будут вытекать из фольги и попадать на сантехнику, очищая ее и придавая комнате приятный аромат. Если менять шарик всего раз в месяц, никаких проблем с очисткой туалета в будущем у вас не возникнет.

Но есть еще несколько средств, которые можно использовать для очистки сантехники: