Создание бизнеса – это только половина дела. После этого его нужно активно продвигать, и для этого нужна бренд-стратегия. Если вы хотите понять, как она работает и выявить слабые места в собственном бизнесе, вам нужно разобраться с этим понятием и внедрить его в свое дело.

Интересно Одежду можно высушить очень быстро: простые лайфхаки

Какие есть виды стратегий

Возможно, вы только пытаетесь понять, как кухня бизнеса работает изнутри, и тогда вам точно нужно знать о нескольких основных видах стратегий, которые нужно разработать для успешного развития любого дела.

Бизнес-стратегия. Она объясняет, как будет работать ваш проект, определяет, как он будет приносить вам деньги.

Она объясняет, как будет работать ваш проект, определяет, как он будет приносить вам деньги. Маркетинговая стратегия . Она нужна для того, чтобы определить, как вы будете рекламировать свой продукт.

. Она нужна для того, чтобы определить, как вы будете рекламировать свой продукт. Коммуникационная стратегия . Отвечает на вопрос, что и кому вы должны сказать, чтобы достичь своих целей. Она также определяет, как часто вы будете коммуницировать с аудиторией и в каких каналах.

. Отвечает на вопрос, что и кому вы должны сказать, чтобы достичь своих целей. Она также определяет, как часто вы будете коммуницировать с аудиторией и в каких каналах. Бренд-стратегия. И, наконец, эта стратегия определяет, что люди будут думать о вашем бренде, какие эмоции он должен вызывать, и с чем должны возникать ассоциации.

Как взять курс на бренд-стратегию

Только вы создаете бизнес, это не значит, что вы сразу же должны продумать бренд-стратегию – особенно в случае, если вы имеете достаточно ограниченный бюджет. На этом этапе гораздо важнее будет проработать продукт и механику продаж, а не вкладывать все деньги в рекламу бренда.

А вот начинать о нем заботиться нужно тогда, когда вы хотите расшириться: продажи стабильные, и вы уже знаете конкурентов, но хотите чего-то более масштабного.

Кто поможет разработать стратегию

В сфере инноваций существует такой термин, как "серийный предприниматель" – то есть человек, который открыл уже более, чем два бизнеса, и хорошо знает, как построены все процессы, и на что нужно обратить внимание при выборе команды.

Вы можете также обратиться в специальное агентство – тогда вам уже презентуют, объяснят и отпустят, а после этого вы уже будете реализовывать стратегию, и здесь уже понадобится собственный маркетолог.

Но почему же тогда нельзя ограничиться просто наймом маркетолога?

Дело в том, что он может понимать, как работает маркетинг, но в то же время не быть экспертом по стратегическим вопросам и разработке общей концепции. Кроме того, возникает и вопрос человеческого ресурса, ведь в агентстве над вашим проектом будет работать целая команда.

Как формировать бренд-стратегию

Прежде всего, начать вам нужно с анализа конкурентов. Поймите, как они позиционируют себя на рынке и какое уникальное предложение могут предоставить. И уже после этого изучите также ценовую политику. После этого идет анализ своей аудитории. Вам нужно знать, на что она обращает внимание, что ей нужно, и что для нее неприемлемо.

Сформулируйте четкие предложения клиенту. Если вы можете решить их проблему своим уникальным торговым предложением – в этом заключается ваша ценность.