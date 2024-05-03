Во время подготовки к одному из крупнейших церковных праздников очень важно узнать, как можно украсить пасхальную корзину. Но не менее важно и понимать, что именно в нее нужно положить. Porady 24 подобрали несколько полезных и красивых идей отделки корзины к Пасхе.

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Как украсить пасхальную корзину

Обычно для того, чтобы корзина выглядела более нарядно, в нее не только складывают куличи, яйца и другие продукты, но и украшают зеленью и весенними цветами – а именно барвинком. Будут хорошо смотреться также и веточки ивы и березы.

Также многие добавляют в свою корзину лаванду, ромашку или нарциссы белого и желтого цвета. Но это далеко не все идеи, которыми вы можете воспользоваться.

Кондитерские изделия и фигурки

В свою корзину можно добавить свечи различных форм – например, такие, напоминающие овечек, птичек, зайчики или яички. Также часто хозяйки выпекают кондитерские изделия, что формой напоминают основные символы праздника.

Украшенная пасхальная корзина / Инстаграм kristy_voitovich

Ленты и ткань

Если вы добавите на ручку корзины немного лент, или задекорируете ее дно красивой тканью, это также придаст ей более праздничный вид.

Полотенце

Украсить корзину сверху вышитым полотенцем – это всегда уместная и изысканная идея. Поэтому выберите лучший среди тех, что есть, и накройте им корзину.

Идеи для пасхальной корзины / Инстаграм misyats.na.nebi

Декоративные цветы и яйца

Необязательно украшать свою корзину настоящими цветами – вы также можете использовать и искусственные. Главное – красиво разместить их; а также вы можете добавить несколько хорошо расписанных декоративных яиц и фигурок.

Вариант декора пасхальной корзины / Инстаграм kor_decor

Саму корзину можно покрасить в разные цвета – здесь все зависит только от вашей фантазии!