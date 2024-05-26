Как почистить жалюзи не снимая с окна: лайфхак для всех хозяек

Мыть жалюзи – не совсем легкое и простое дело. Вертикальные, горизонтальные, тканевые или алюминиевые жалюзи требуют особого знания. Благодаря нескольким основным правилам, хозяйки смогут без труда вымыть жалюзи, даже не снимая их с окна.

Перед уборкой стоит определиться с моющим веществом. Это может быть раствор детского или хозяйственного мыла (2 – 3 столовые ложки на 3 литра воды), моющее средство для посуды (1 столовая ложка на 3 литра воды), гель для стирки (1 столовая ложка на 10 литров воды) или обычное средство для мытья стекол.

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Для полноценной уборки вам понадобятся перчатки, пульверизатор, салфетки из микрофибры или тряпка, губка для мытья посуды и спрей-антистатик.

Как помыть тканевые жалюзи

Конструкцию надо снять и удалить пыль с помощью пылесоса. Ламели поставьте в таз с разведенным моющим средством и оставьте замочиться на 10 – 15 минут. После этого рулон загрузите в мешок для стирки или старую наволочку.

Жалюзи надо стирать при температуре не выше 30 ℃ в деликатном режиме и без отжима. Выстиранные жалюзи надо оставлять высушиваться в расправленном виде.

В случае, если жалюзи снять не удастся, тогда их следует перевести в полуоткрытое положение и вытереть пыль сухой тряпкой. Моющее средство нанесите из пульверизатора, протрите губкой, а затем салфеткой из микрофибры. Эта схема мытья подходит для жалюзи из металла или пластика.

Как помыть горизонтальные жалюзи

Горизонтальные жалюзи снять нельзя, поскольку конструкция этого не позволяет. Ламели закройте в режиме "максимальная защита от солнца" и вытрите сухой тряпкой пыль. Тогда откройте и протрите моющим раствором каждую ламель.

Как помыть жалюзи из пластика или металла

Если сможете снять конструкцию – то отмыть жалюзи удастся гораздо быстрее. Закройте жалюзи, протрите от пыли и несколько раз меняйте положение, чтобы тщательно убрать грязь. Снимите их с креплений, замочите в мыльном растворе на 30 минут, протрите губкой и смойте водой. Карниз также надо вымыть, а затем протереть салфеткой.

Отмыть жалюзи можно даже не сняв их. Просто закройте, протрите от пыли меняя несколько раз положение ламелей. Нанесите раствор из пульверизатора и подождите 15 минут, чтобы загрязнения отмокли.

После этого жалюзи надо открыть и проветрить каждую ламель отдельно. Конструкцию надо вымыть чистой водой, а после высыхания обработать антистатиком.