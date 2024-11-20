Батареи нагреются вдвое сильнее: простой лайфхак на 5 минут

Если радиаторы в вашем доме плохо нагреваются, это может стать настоящей проблемой. К счастью, ситуацию можно легко и быстро улучшить.

Радиаторы зимой – это один из важнейших предметов в квартире, сообщает 24 Канал. И учитывая то, что холода уже совсем не за горами, стоит проверить, греют ли ваши батареи дом на полную мощность.

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Как сильнее нагреть батареи

Последнее, чего вы хотите – это холодный дом среди зимы, когда приходится закутываться в пять слоев одежды, чтобы просто согреться. Но такой ситуации точно можно избежать, и к тому же достаточно просто. Все, что нужно – это немного улучшить работу радиаторов. И даже новички легко могут справиться с этой задачей с помощью простых лайфхаков.

Продуйте батареи феном

Грязные и запыленные батареи не будут очень хорошо греть ваш дом. И обычная чистка может дать лучший результат, чем вы ожидали. Поэтому проверьте, не собралось ли на ребрах батарей слишком много пыли. Именно она мешает нормальной передаче тепла. Вытирать пыль влажной губкой может быть не только долго, но и сложно, поэтому вы можете воспользоваться другим методом.

Для этого нужно использовать фен. Сначала застелите под батареей бумагу или полотенце, чтобы пыль падала туда, а не на пол, а потом продуйте радиаторы сверху и сбоку.

Изолируйте стену за батареей

Если разница в температуре между стеной и батареей очень большая, вы будете терять немало тепла. И для того, чтобы тепло шло в комнату, а не грело холодную стену, нужно позаботиться о том, чтобы изолировать ее. Для этого в любом строительном магазине вы можете приобрести теплоотражающие экраны.

Такая теплоизоляция должна быть установлена за батареями по всему периметру, и вы достаточно быстро заметите результат.



Стена за батареей должна быть изолирована / Фото Pexels

Создайте циркуляцию воздуха

Теплый воздух будет быстрее перемещаться вглубь комнаты, если у батареи установить вентилятор. Так тепло легко распространится даже в наиболее отдаленные части комнаты. И для этого трюка будет достаточно использовать даже небольшой карманный вентилятор.

Сбалансируйте радиаторы

Если в одной комнате всегда холоднее, а радиатор там всегда долго нагревается, возможно, стоит сбалансировать их. Балансировка радиаторов гарантирует, что они будут нагреваться равномерно, независимо от того, насколько близко они расположены к котлу.

Выпустите из них воздух

Если вы заметили, что сверху радиатор холодный, но горячий снизу, это, скорее всего, происходит из-за воздуха, застрявшего внутри. Он занимает пространство, где должна быть горячая вода. Для того, чтобы батареи прогрелись как следует, воздух нужно спустить, и это сразу же повысит производительность радиатора.

Удаляйте осадок

Воздух – это не единственная причина, по которой радиатор может оказаться холодным. Если он горячий сверху, но снизу холодный, тогда это происходит из-за осадка из грязи, ржавчины и накипи, который неизбежно скапливается в батареях. Очень часто осадок является и причиной поломки котла, поэтому медлить с очисткой точно не стоит.