Как мотивировать себя к новым свершениям: 5 действенных советов

Не всегда мы находимся в хорошем и приподнятом настроении. Есть такие дни, когда буквально ничего не хочется, а идей, как выйти из этого состояния и начать жизнь с чистого листа – нет.

Люди не могут постоянно работать в одном режиме, не теряя сил. Иногда от большого количества задач и дел наступает усталость и исчезает всякое желание двигаться вперед.

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Именно в такие моменты, когда опускаются руки и исчезает жажда что-то делать, надо уметь себя вовремя подбодрить, чтобы вывести на новый уровень. А как вернуть себе мотивацию – читайте дальше.

Вспомните о сильных сторонах и качествах

Мы часто в себе сомневаемся, поэтому исчезает желание что-то делать. Поэтому надо себя хвалить за то, что у вас что-то удается.

Делайте то, что приносит радость

Иногда уровень мотивации является низким, а любая работа кажется неподъемной. Тогда сначала надо сделать что-то, что принесет вам удовольствие. Это будет некой своеобразной разминкой для других когнитивных процессов. И вообще у вас в разы улучшится настроение.

Празднуйте маленькие победы

Научитесь создавать положительные навыки. Это не означает, что за любую мелочь вы должны бежать в магазин и что-то себе покупать. Однако научитесь благодарить себя маленькими подарочками за то, что вы сделали что-то хорошее.



Научитесь праздновать собственные победы / Фото Pexels

Научитесь решать проблемы

Продумайте множество вариантов, которые помогут вам обезвредить проблему. Не надо ее постоянно обдумывать, лучше сосредоточьтесь на себе и сделайте фокус на положительных вещах.

Следите за своим здоровьем

Плохое самочувствие ухудшает уровень производительности и отрывает от важных дел, поэтому регулярно занимайтесь физической активностью и устраивайте прогулки на свежем воздухе.