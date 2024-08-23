Як мотивувати себе до нових звершень: 5 дієвих порад

Не завжди ми перебуваємо у гарному та піднесеному настрої. Є такі дні, коли буквально нічого не хочеться, а ідей, як вийти з цього стану та почати життя з чистого аркуша – немає.

Люди не можуть постійно працювати в одному режимі, не втрачаючи сил. Часом від великої кількості завдань та справ настає втома та зникає будь-яке бажання рухатися вперед.

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Саме в такі моменти, коли опускаються руки та зникає жаха щось робити, треба вміти себе вчасно підбадьорити, щоб вивести на новий рівень. А як саме повернути собі мотивацію – читайте далі.

Згадайте про сильні сторони та якості

Ми часто в собі сумніваємось, тому зникає бажання щось робити. Тому треба себе хвалити за те, що у вас щось вдається.

Робіть те, що приносить радість

Часом рівень мотивації є низьким, а будь-яка робота здається непід’ємною. Тоді спочатку треба зробити щось, що принесе вам задоволення. Це буде такою собі своєрідною розминкою для інших когнітивних процесів. Та й загалом у вас в рази покращиться настрій.

Святкуйте маленькі перемоги

Навчіться створювати позитивні навички. Це не означає, що за будь-яку дрібницю ви маєте бігти в магазин і щось собі купувати. Однак навчіться віддячувати собі маленькими подаруночками за те, що ви зробили щось хороше.



Навчіться святкувати власні перемоги / Фото Pexels

Навчіться вирішувати проблеми

Продумайте безліч варіантів, які допоможуть вам знешкодити проблему. Не треба її постійно обдумувати, краще зосередьтеся на собі та зробіть фокус на позитивних речах.

Стежте за своїм здоров’ям

Погане самопочуття погіршує рівень продуктивності та відриває від важливих справ, тому регулярно займайтеся фізичною активністю та влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі.