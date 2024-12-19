Ножи мясорубки станут острыми, как раньше: наточить их невероятно просто

Мясорубка – это полезный в быту прибор. Вот только со временем ножи в ней могут затупиться, и она уже будет работать не так хорошо, как раньше.

Если вы заметили, что ножи вашей мясорубки уже давно не такие острые, как вам хотелось бы, не спешите заменять прибор или нести его к мастеру, сообщает 24 Канал со ссылкой на MOYO. На самом деле вы можете наточить ножи самостоятельно.

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Как часто нужно затачивать ножи мясорубки

Здесь все очень сильно зависит от объема работ. Если вы используете мясорубку очень часто, например, каждые несколько дней, тогда лезвия будут держать остроту всего полгода. Вот несколько признаков, что пришло время наточить лезвия в мясорубке.

Мясо сложнее идет вглубь горловины.

Мясорубка издает характерный поскрипывающий звук.

Острые части лезвия стали округлыми.

Наточить лезвия мясорубки можно несколькими различными способами.



Мясорубку нужно время от времени затачивать / Фото Pexels

Используйте наждачную бумагу

Это – достаточно безопасный способ сделать прибор острее. Приготовьте несколько листов наждачки различной плотности и емкость с водой. Заточку нужно проводить на плоской и ровной поверхности.

Возьмите лист с наибольшей зернистостью и прижмите деталь режущей частью. Водите бок лезвия несколько минут кругами по листу. После этого процедуру нужно повторить с более мелкой наждачной бумагой.

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Точильный камень

Такой камешек можно купить в любом хозяйственном магазине. Он настолько универсальный, что им заточить можно практически все. Главное, прижимайте лезвие к камню очень легко, без сдавливания, иначе его можно сломать.