Если вы заметили, что с наступлением холодов ваши комнатные растения начали чахнуть, на них появляется все больше сухих листьев и тусклости – растению может не хватать витаминов, сообщает 24 Канал. В таком случае нужно позаботиться не только о воде, но и о легкой подкормке для растения.

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Мед

Оказывается, мед может принести пользу не только людям, но и комнатным растениям. Мед нужно растворить в теплой воде – используйте 1 столовую ложку на литр воды. Полейте цветы этим целебным раствором под корень, и это позволит не только освежить цветы, но и сделать цветение более пышным.

Но будьте внимательны – применять его чаще, чем раз в месяц все же не стоит.

Сок алоэ

Так, часть растения можно использовать для подкормки остальных ваших комнатных цветов. В конце концов, недаром сок алоэ известен как "домашний врач", и немало пользы он принесет и вашим вазонам. Он работает как природный стимулятор роста – ускоряет рост и цветение растений.

А для приготовления такого невероятного раствора нужно просто растворить чайную ложку сока в 1,5 литра теплой воды.



Сок алоэ может стать хорошей подкормкой для растений / Фото Pexels

Аспирин

Часто использовать это копеечное аптечное средство нельзя, однако раз в несколько месяцев раствор из него принесет вашим растениям просто небывалую пользу. Он не только защитит цветы от болезней и ускорит рост, но также и вернет листьям насыщенно-зеленый цвет.

Отстоянная вода

Так, даже когда вы поливаете растения обычной водой, нужно придерживаться нескольких очень важных правил. Вода должна быть мягкой или же средней жесткости. Учитывайте то, что хлорированная вода из-под крана не подходит. Впрочем, если другого варианта просто нет, тогда воду из-под крана можно использовать, но перед этим ее нужно хотя бы сутки отстоять в открытой посуде.

Когда растения растут активно, поливать их советуют теплой водой – учитывайте, что температура воды должна быть на 5 – 7 градусов выше, чем воздух в помещении. А вот если вы будете поливать свои растения холодной водой, это может привести к загниванию стебля и корней вашего растения.