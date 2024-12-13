Якщо ви помітили, що з настанням холодів ваші кімнатні рослини почали чахнути, на них з'являється все більше сухого листя та тьмяності – рослині може не вистачати вітамінів, повідомляє 24 Канал. У такому випадку потрібно подбати не тільки про воду, але й про легку підгодівлю для рослини.

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Мед

Виявляється, мед може принести користь не тільки людям, але й кімнатним рослинам. Мед потрібно розчинити в теплій воді – використайте 1 столову ложку на літр води. Полийте квіти цим цілющим розчином під корінь, і це дозволить не тільки освіжити квіти, але й зробити цвітіння більш пишним.

Та будьте уважні – застосовувати його частіше, ніж раз на місяць все ж не варто.

Сік алое

Так, частину рослини можна використати для підживлення решти ваших кімнатних квітів. Зрештою, недарма сік алое відомий як "домашній лікар", і чимало користі він принесе і вашим вазонам. Він працює як природний стимулятор росту – прискорює ріст та цвітіння рослин.

А для приготування такого неймовірного розчину потрібно просто розчинити чайну ложку соку у 1,5 літра теплої води.



Сік алое може стати хорошим підживленням для рослин / Фото Pexels

Аспірин

Часто використовувати цей копійчаний аптечний засіб не можна, проте раз на кілька місяців розчин з нього принесе вашим рослинам просто небувалу користь. Він не тільки захистить квіти від хвороб та прискорить ріст, але також і поверне листю насичено-зелений колір.

Відстояна вода

Так, навіть коли ви поливаєте рослини звичайною водою, потрібно дотримуватися кількох дуже важливих правил. Вода має бути м'якою або ж середньої жорсткості. Зважайте на те, що хлорована вода з-під крана не підходить. Втім, якщо іншого варіанту просто немає, тоді воду з-під крана можна використовувати, але перед цим її потрібно хоча б добу відстояти у відкритому посуді.

Коли рослини ростуть активно, поливати їх радять теплою водою – зважайте, що температура води має бути на 5 – 7 градусів вища, ніж повітря у приміщенні. А ось якщо ви будете поливати свої рослини холодною водою, це може призвести до загнивання стебла та коренів вашої рослини.