Что делать, если вы ничего не успеваете: 5 советов для бизнеса и мотивации

Время - это самый важный ресурс из всех, и поэтому прежде всего нужно научиться распоряжаться именно им. Если вы овладеете искусством тайм-менеджмента, все остальное также удастся.

Любому человеку крайне важно успевать делать свои дела – и еще должно оставаться время на отдых, саморазвитие, прогулки с друзьями и наедине! И для того, чтобы по-настоящему успевать за ритмом жизни, вам нужно укоренить несколько привычек в свою рутину.

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Поймите, что время есть

Вам может казаться, что за день у вас нет и свободного мгновения. Но попробуйте составить расписание на день, включая в него даже такие привычные вещи, как душ, поход в магазин или обед. Так вам будет гораздо проще понять, когда и сколько свободного времени у вас есть.

Определите приоритеты

Главное в управлении своим временем – это понять, какие задачи для вас по-настоящему важны, а какие можно отложить или отбросить вообще. Именно это станет эффективным шагом к эффективному распределению времени.

Откажитесь от многозадачности

Возможно, вы думаете, что успеете больше, если будете браться за пять дел одновременно. Но на самом деле человеческий мозг не предназначен для того, чтобы выполнять много задач. Гораздо лучше будет сосредоточиться на одной задаче и только после ее выполнения приступать к следующей.



Стоит концентрироваться на одном деле / Фото Pexels

Составляйте списки дел

Для того, чтобы действительно помнить, что и когда вы должны сделать, попробуйте создать три основных списка дел.

Глобальный – туда поместите долгосрочные планы и цели.

Месячный – здесь будут задачи на месяц.

Ежедневный – записывайте в него четкий перечень дел на день.

Не стремитесь к идеалу

Очень приятно, когда работу удается выполнить без единой помарки, но не стоит разочаровываться, если что-то не получается сразу, ведь перфекционизм может стать ловушкой, если не научиться его контролировать.

И стремление к идеалу может затягивать сроки, которые вы выделили на конкретную работу, и тогда вам никогда не будет хватать времени для того, чтобы сделать все "как следует".