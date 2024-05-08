Що робити, якщо ви нічого не встигаєте: 5 порад для бізнесу і мотивації

Час – це найважливіший ресурс з усіх, і тому перш за все потрібно навчитися розпоряджатися саме ним. Якщо ви опануєте мистецтво тайм-менеджменту, все інше також вдасться.

Будь-якій людині вкрай важливо встигати робити свої справи – і ще має залишатися час на відпочинок, саморозвиток, прогулянки з друзями і наодинці! І для того, щоб по-справжньому встигати за ритмом життя, вам потрібно вкорінити кілька звичок у свою рутину.

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Зрозумійте, що час є

Вам може здаватися, що за день у вас немає і вільної миті. Та спробуйте скласти розклад на день, включаючи до нього навіть такі звичні речі, як душ, похід до магазину чи обід. Так вам буде набагато простіше зрозуміти, коли і скільки вільного часу ви маєте.

Визначте пріоритети

Головне у керуванні своїм часом – це зрозуміти, які завдання для вас по-справжньому важливі, а які можна відкласти чи відкинути взагалі. Саме це стане ефективним кроком до ефективного розподілу часу.

Відмовтеся від багатозадачності

Можливо, ви думаєте, що встигнете більше, якщо будете братися за п'ять справ одночасно. Та насправді людський мозок не призначений для того, щоб виконувати багато задач. Набагато краще буде зосередитися на одному завданні і тільки після її виконання приступати до наступної.



Варто концентруватися на одній справі / Фото Pexels

Складайте списки справ

Для того, щоб справді пам'ятати, що і коли ви маєте зробити, спробуйте створити три основні списки справ.

Глобальний – туди помістіть довгострокові плани та цілі.

Місячний – тут будуть завдання на місяць.

Щоденний – записуйте у нього чіткий перелік справ на день.

Не прагніть до ідеалу

Дуже приємно, коли роботу вдається виконати без жодної помарки, але не варто розчаровуватися, якщо щось не виходить відразу, адже перфекціонізм може стати пасткою, якщо не навчитися його контролювати.

І прагнення до ідеалу може затягувати терміни, які ви виділили на конкретну роботу, і тоді вам ніколи не вистачатиме часу для того, щоб зробити все "як слід".