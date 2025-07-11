Семена моркови очень мелкие, поэтому ошибочно огородники бросают в лунку слишком большое количество, поэтому перезагружают этим почву, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Из-за такого действия морковь не будет иметь достаточного количества места для роста.

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Ошибки в выращивании моркови

Определить идеальное количество семян во время посадки достаточно сложно. Даже огородники с большим опытом могут высадить слишком много семян. Такая посадка плохая тем, что когда семена очень близко посажены друг к другу, то корни растения не имеет возможности разрастаться. В результате можно получить не крупный плод, а мелкую, тонкую и сморщенную морковь.

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Еще одним минусом является то, что у такой моркови плохой вкус, поскольку во время роста овощи начинают конкурировать за питательные вещества, воду и свет. В результате, какая-то часть вырастет, другая вообще не взойдет.



Не делайте этих ошибок при выращивании моркови / Фото Pexels

Чтобы не переполнять почву, морковь нужно прореживать. Это обязательный процесс для того, чтобы вырастить хорошие плоды. Дождитесь, когда на поверхности грядки появятся зеленые ростки, а тогда вырвите те растения, которые слишком близко посажены друг к другу.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно посадить возле моркови, чтобы она была слаще.

Дачники говорят, что для удачного роста, между овощами должно быть 5 сантиметров пространства. После прореживания овощи стоит полить, чтобы почва утрамбовалась. Этот простой шаг поможет вырастить большую, хрустящую и сочную морковь, без особых стараний.