Основное преимущество искусственных елок заключается в том, что их можно использовать повторно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Наша елка". Но за год хранения в коробке дерево может несколько потерять "товарный" вид. К счастью, его можно легко вернуть.

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Как выбирать искусственную елку

Если вы еще не купили елку, во время ее выбора нужно обратить внимание сразу на несколько очень важных признаков. Вот они:

гипоаллергенность;

легкость разборки и установки;

устойчивость подставки – желательно, чтобы она была металлическая, а не пластиковая;

простота хранения;

эстетический вид;

Выбирая искусственную елку, вы не только экономите деньги в долгосрочной перспективе, но и можете сохранить природу, ведь елку можно и нужно использовать повторно – годами и десятилетиями.



Искусственную елку нужно правильно выбирать / Фото Pexels

Как разрыхлить елку

Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы искусственных елок – это "залеживание" веток. И если у вас именно искусственная елка, тогда иголочки практически не деформируются, ведь они изготавливаются из резины и ПВХ, а вот владельцам сосен повезло немного меньше.

Через год хранения длинные иголочки из полимерной пленки могут принять новую форму, и не совсем правильную. Но это не страшно, ведь способы разрыхлить искусственную сосну существуют.

Воспользуйтесь такими простыми методами:

паровой утюг;

обычный пар – держите веточки над кастрюлей с кипятком, аккуратно расправляя их;

фен – теплый воздух нужно направить на иголочки против их "роста".

горячая вода – веточки нужно опустить в воду температуры 55-60 градусов на несколько секунд, отряхнуть и высушить.

Всего один из этих нехитрых методов поможет вам каждый год выставлять в доме шикарную искусственную елку или сосну и не беспокоиться из-за повреждения веток.