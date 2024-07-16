Опытные садоводы знают, чтобы без обработок урожая не обойтись, если вы хотите, чтобы он не страдал постоянно от нападений вредителей разного рода. И вам необязательно покупать дорогие средства для того, чтобы собрать много капусты с огорода.

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Как приготовить раствор для опрыскивания

Для того, чтобы приготовить простой, но чрезвычайно эффективный раствор для поддержания здоровья капусты, вам нужно использовать такие ингредиенты:

кипяченая вода – 1 литр;

5 зубчиков чеснока;

10 граммов лимонной кислоты.

Лимонную кислоту вам нужно залить водой, а чеснок измельчить и после этого добавить к смеси. Впоследствии перемешайте ее и поставьте настаиваться на 2 дня.

И использовать ее сразу же после этого нельзя – раствор сначала нужно процедить. Впоследствии используйте его для обработки грядок на огороде и наблюдайте за результатом.

Вредители очень не любят резкие запахи, а поэтому будут избегать чеснока, который содержится в средстве. Кроме того, он поможет предотвратить многие болезни, которые часто поражают капусту. Чеснок – это также источник нужных для почвы витаминов, а именно С, В1, В2, В3, В5, В6, В9.



Капусту нужно обрабатывать от вредителей / Фото Pexels

Можно найти в нем и нужные для роста овоща калий, магний, фосфор, железо, марганец и кальций.

Зато лимонная кислота может придать сил даже слабым частям капусты, которые не очень хорошо развиваются. Она может стимулировать рост растений и способствовать улучшению усвоения питательных веществ.