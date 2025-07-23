Где именно нельзя гладить чужих собак: запомните это

Многие заводят собак, с которыми прогуливаются не только парками, но вместе с четвероногими посещают заведения. Иногда так и хочется погладить милую собачку, но для собственной безопасности расскажем, каких движений следует избегать.

Владельцы собак постоянно их обнимают и гладят по голове, пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН. Кинолог Марина Бойко рассказала, что с собачками стоит быть немного осторожными, потому что не все рады слишком интенсивному вниманию.

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Как нельзя обращаться с собаками?

Люди любят обниматься и думают, что собакам от этого тоже приятно, однако домашние любимцы физический охват туловища могут восприниматься как угроза. Именно поэтому многие собаки не воспринимают объятия как нечто приятное.

Домашняя собака позволяет себя обнимать, потому что не чувствует от хозяев опасности. Но если даже ваш пес будет не в настроении, то не стоит его заставлять обниматься. Лучше не нарушать его пространство.

Не стоит обнимать чужих и бездомных собак. У них может быть разная история, социализация и травматический опыт. Даже обычное прикосновение к голове способно вызвать у собаки беспокойство или агрессивную реакцию.



Чужих собак нельзя обнимать / Фото Pexels

Однако собаки любят ласки на груди или под подбородком. Если собака к вам привыкла, тогда ее можно медленно гладить по спине или бокам. В любом случае, с чужими собаками нужно сохранять спокойствие и мягкий голос.

Запомните, что к незнакомой собаке нельзя подходить без разрешения хозяина. Сначала позвольте животному обнюхать вашу руку, не навязывайте контакт.

К слову, домашние любимцы, особенно с длинной шерстью, могут страдать от жары. Мы рассказали, как позаботиться о собаках и кошках в жаркие дни.

Помните, что собаки – не люди, поэтому иначе проявляют свою привязанность. Для них проявлением любви является совместная прогулка, игра, спокойное присутствие рядом, а не постоянные объятия. Иногда лучшее проявление любви – это просто быть рядом, без давления и прикосновений.