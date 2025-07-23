Де саме не можна гладити чужих собак: запам’ятайте це

Чимало людей заводять собак, з якими прогулюються не лише парками, але разом з чотирилапими відвідують заклади. Часом так і хочеться погладити милу собачку, але задля власної безпеки розповімо, яких рухів варто уникати.

Власники собак постійно їх обіймають та гладять по голові, пише 24 Канал з посиланням на ТСН. Кінологиня Марина Бойко розповіла, що з песиками варто бути трішки обережними, бо не всі раді надто інтенсивній увазі.

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Як не можна поводитися з собаками?

Люди люблять обійматися й думають, що собакам від цього теж приємно, однак домашні улюблені фізичне охоплення тулуба можуть сприйматися як загрозу. Саме тому багато собак не сприймають обійми як щось приємне.

Домашня собака дозволяє себе обіймати, бо не відчуває від господарів небезпеки. Та якщо навіть ваш пес буде не в гуморі, то не варто його заставляти обійматися. Краще не порушувати його простір.

Не варто обіймати чужих та безпритульних собак. У них може бути різна історія, соціалізація й травматичний досвід. Навіть звичайний дотик до голови здатен викликати в собаки занепокоєння чи агресивну реакцію.



Чужих собак не можна обіймати / Фото Pexels

Проте собаки люблять пестощі на грудях чи під підборіддям. Якщо собака до вас звик, тоді його можна повільно гладити по спині чи боках. У будь-якому випадку, з чужими собаками потрібно зберігати спокій та м’який голос.

Запам’ятайте, що до незнайомого собаки не можна підходити без дозволу господаря. Спочатку дозвольте тварині обнюхати вашу руку, не нав’язую контакт.

До слова, домашні улюбленці, особливо з довгою шерстю, можуть страждати від спеки. Ми розповіли, як подбати про собак та кішок у спекотні дні.

Пам’ятайте, що собаки – не люди, тому інакше проявляють свою прихильність. Для них проявом любові є спільна прогулянка, гра, спокійна присутність поруч, а не постійні обійми. Іноді найкращий прояв любові – це просто бути поруч, без тиску та доторків.