Сонце, висока температура й духота, погано впливають не лише на людей, але й домашніх улюбленців, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media.

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Ми можемо допомогти кішкам та собакам пережити виснажливий період. Є кілька ефективних способів полегшити їм життя, щоб організм не зазнав перегріву.

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Не гуляйте з собакою в обід

У спекотну пору змініть графік прогулянок так, щоб виходити на прогулянку вранці чи пізно ввечері. Коли надворі висока температура, то собаки почувають себе не дуже добре, тому краще на цей час обмежити їх в активних іграх.

Слідкуйте за доступом води

Подбайте за те, щоб у домашніх улюбленців завжди був доступ до свіжої води. Поставте замість однієї – кілька мисок води кімнатної температури. Не можна давати собакам чи кішкам дуже холодну воду.



Лайфхаки, які полегшать життя тварин у спеку / Фото Pexels

Повідчиняйте двері

Не обмежуйте тваринам доступ до ванної кімнати чи кухні. У спекотну пору на кахельній підлозі їм лежати набагато прохолодніше, ніж на інших поверхнях.

Постеліть вологий рушник

Якщо ви надовго йдете з дому, то змочіть рушник в холодній воді та постеліть його в якості охолоджуючої лежанки. В іншому випадку, допомогти собакам та кішкам в спеку можна завдяки змочуванню живота й лапок водою.

До речі, раніше ми вже ділилися лайфхаками, як прибрати запах котячої сечі з килима та дивана. Це досить просто зробити з відповідними засобами.

Придбайте охолоджуючий килимок

У магазинах продається спеціальний охолоджуючий килимок. Він не потребує підключення до розетки, оскільки наповнений холодоагентом у вигляді гелю, який тривалий час зберігає прохолоду.

Не залишайте тварину в машині

В автомобілі температура повітря підвищується зі швидкістю один градус за хвилину. За 10 хвилин вона може стати дуже високою й небезпечною для тварини, тому собаку чи кішку рекомендовано взяти з собою.