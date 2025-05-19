Якщо попри усі зусилля не виходить привчити вихованця до лотка, настав час вдатися до кількох хитрощів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vitimax. Всього кілька лайфхаків допоможуть впоратися з усією справою за лічені дні.

Цікаво Ці 3 помилки під час миття вікон роблять майже всі: варто знати

Як привчити кошеня до лотка?

У привчанні котика до лотка немає нічого складного, якщо тільки дотримуватися кількох простих основних порад. І перше, чого потрібно уникати – це крику та фізичних покарань – це тільки злякає котика. Натомість використовуйте наполегливість і ласку.

Також потрібно підібрати вдалий лоток: він має бути не надто великим, із високими бортиками та однією зниженою стороною. Посадіть кошеня в лоток після їжі або ж ознак занепокоєння, та дайте йому з ним ознайомитися. Продовжуйте висаджувати котика в лоток після їжі та пробудження кілька разів на день.



Привчити котика до лотка досить легко / Фото Pexels

Якщо ви помічаєте, що котик збирається робити свої справи на килими чи деінде у квартирі, намагайтеся негайно перенести його у лоток та заохочуйте за успіхи. Інша стратегія, про яку знають не всі – екскременти потрібно збирати з дому та переносити у лоток, аби кошеня запам'ятало місце для справляння потреб.

Якщо ж процес привчання затягується, спробуйте змінити наповнювач та місце розташування лотка.

Також запам'ятайте, що у розташуванні лотка потрібно дотримуватися кількох простих правил:

лоток має бути легко доступним, без перешкод;

його варто встановлювати у тихому, затишному місці, де кішка почуватиметься у безпеці;

не ставте лоток біля миски для їжі та води.

До речі, знайти лотки для котів за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Чому кіт не ходить у лоток?

Іноді трапляється таке, що доросла тварина припиняє використовувати лоток – і це викликає неабияке занепокоєння у власників. Втім, причини цієї поведінки бувають зовсім різні, і далеко не завжди вони очевидні.

Ось кілька основних, на які варто звернути увагу:

Проблеми з адаптацією . Молоді тварини, особливо нові у сім'ї, можуть мати складнощі із запам'ятовуванням, де ж розташований лоток. Тож тут потрібно набратися терпіння та постійно спрямовувати тварину до нього.

. Молоді тварини, особливо нові у сім'ї, можуть мати складнощі із запам'ятовуванням, де ж розташований лоток. Тож тут потрібно набратися терпіння та постійно спрямовувати тварину до нього. Відчуття вразливості . Якщо лоток розташований у відкритому місці, відмова кота користуватися ним може бути пов'язана з інстинктом самозбереження. Тут потрібно переставити лоток у більш затишну локацію, а також відучити домашнього улюбленця ходити до туалету у недозволеному місці.

. Якщо лоток розташований у відкритому місці, відмова кота користуватися ним може бути пов'язана з інстинктом самозбереження. Тут потрібно переставити лоток у більш затишну локацію, а також відучити домашнього улюбленця ходити до туалету у недозволеному місці. Невідповідний наповнювач . Зміна типу наповнювача лотка може викликати неприйняття у котика – він може надавати перевагу конкретному типу чи текстурі.

. Зміна типу наповнювача лотка може викликати неприйняття у котика – він може надавати перевагу конкретному типу чи текстурі. Неправильний розмір лотка . Лоток може бути надто тісним для тварини – і через це вона не захоче його використовувати. Тоді варто подумати про його заміну на більш просторий варіант.

. Лоток може бути надто тісним для тварини – і через це вона не захоче його використовувати. Тоді варто подумати про його заміну на більш просторий варіант. Несвоєчасне очищення. Гидливі кішки можуть припинити користуватися лотком, якщо він не підтримується в чистоті. Регулярне прибирання лотка – це сувора необхідність, особливо у житлах, де живуть кілька тварин.

До речі, раніше ми вже ділилися лайфхаками, як прибрати запах котячої сечі з килима та дивана. Це досить просто зробити з відповідними засобами.