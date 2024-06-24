Если садовод знает, как ухаживать за розами, тогда эта королева цветов может порадовать даже не одним цветением, а несколькими. Впрочем, для этого нужно позаботиться о правильной обрезке цветка.

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Как обрезать розы после цветения

Основных правил обрезки, которых нужно неукоснительно соблюдать, существует всего два: проводить процедуру нужно только в сухой и ясный день. Впрочем, не увлекайтесь процессом слишком сильно, ведь удаление чрезмерной длины побегов или количества почек может привести к тому, что развитие розы будет полностью прекращено.

Но правильная обрезка роз может также зависеть и от их разновидности.

Например, плетистые и почвопокровные розы имеют мощное цветение, поэтому на них срезать нужно только те бутоны, что увяли или отцветают. Зато побеги трогать не стоит.

имеют мощное цветение, поэтому на них срезать нужно только те бутоны, что увяли или отцветают. Зато побеги трогать не стоит. Чайные и чайно-гибридные розы нуждаются в помощи в формировании куста. После цветения вам нужно срезать цветы, что засыхают, а также побеги, которые растут внутрь куста. Срезы делайте не ниже пятого полноценного листа под корнем.

нуждаются в помощи в формировании куста. После цветения вам нужно срезать цветы, что засыхают, а также побеги, которые растут внутрь куста. Срезы делайте не ниже пятого полноценного листа под корнем. Бордюрные и горшечные розы нуждаются в обрезке только на бутонах – так, чтобы не задеть стебель.

нуждаются в обрезке только на бутонах – так, чтобы не задеть стебель. Фрорибунды, если это зрелые, уже сформированные кусты, нуждаются в обрезке центрального стебля на высоту полноценных 4 – 5 листьев от корней. А боковые побеги можно обрезать на высоту 1 – 3 листов.



Розы нужно правильно обрезать / Фото Pexels

Как подготовить инструменты для обрезки

Вам понадобятся секатор и садовые ножницы, и перед использованием их нужно хорошо заточить и продезинфицировать. Качественная заточка может гарантировать ровный и минимально травматический срез, через который растение не потеряет слишком много влаги. А обработка лезвий антисептиком нужна для того, чтобы снизить вероятность заражения растения.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Уделите особое внимание и дезинфекции инструментов после обрезки роз, на которых вы заметили признаки болезней. Даже если куст выглядит просто "сомнительно", сделать это все равно стоит.