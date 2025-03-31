Как обрезать туи весной: будут опрятные и будут расти быстрее

Обрезка туи – это прекрасная возможность придать вашему дереву интересной и необычной формы. А это сделает тую украшением любого двора, парка или сада. Впрочем, это также нужно делать для здорового развития кроны.

Обрезка туи важна не только по эстетическим причинам – формирование роскошной кроны также снижает вероятность развития заболеваний и появления других неприятных ситуаций, сообщает 24 Канал. Но если провести процедуру неправильно, туи можно случайно нанести непоправимый вред.

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Как правильно обрезать тую?

Туи – это достаточно неприхотливые деревья, и одновременно выносливые, и все виды туи имеют одну общую черту – они не образуют новых почек, в том числе и на старых ветвях. И поэтому туя не прощает плохих стрижек – если вы слишком сильно обрежете дерево или кустарник, вы создадите постоянное голое место на кроне.

Поэтому необходимость обрезки нужно свести к минимуму – для этого сажайте дерево в хорошо продуманном месте и хорошей дистанции от остальных растений.

Лучшее время обрезки – это ранняя весна, ведь новый рост еще не начался, а когда появится новый прирост, он быстро скроет порезы, что вы сделали на дереве. Самую первую обрезку нужно сделать в середине марта – хотя это может варьироваться от того, когда ранняя весна наступает в вашем регионе.



Тую нужно вовремя обрезать / Фото Pexels

Каждый раз, когда вы обрезаете тую, это будет стимулировать новый рост. Поэтому для этих деревьев стоит делать легкую обрезку с начала весны до середины лета, чтобы не стимулировать их к зимнему росту. А вот удалять мертвые ветви и кончики можно и в конце августа и даже осенью.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, можно ли сажать туи возле дома и что об этом говорят народные приметы.

Вот основные правила обрезки туи, которые нужно хорошо запомнить: