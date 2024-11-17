Овощи будут сварены за 10 минут: простой способ, о котором знают единицы

Вареные овощи могут легко стать основой для многих вкусных блюд. Вот только для их приготовления обычно приходится выделять очень много времени.

Если вы хотите быстро приготовить салат или другое блюдо, для которого нужны вареные овощи, способ есть, сообщает 24 Канал. И вам даже не понадобится вода, а только пакет и микроволновая печь.

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Как быстро сварить овощи?

Если вы не хотите тратить час на то, чтобы сварить овощи на плите, вы можете воспользоваться альтернативным методом. Оказывается, овощи для салатов в микроволновой печи получаются вкуснее, почти как запеченные в духовке.

Кроме того, если вам нужно сварить свеклу, то благодаря методу в микроволновке она не будет терять цвет. Варить так овощи нужно без воды.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Перед тем, как переходить непосредственно к "варке", свеклу, морковь и остальные овощи, которые вам нужно приготовить, нужно тщательно вымыть. После этого положите их на тарелку и проткните ножом в нескольких местах. Если вам нужно сварить свеклу, тогда нужно сложить ее в пакет и завязать.



Варить овощи можно в микроволновке / Фото Pexels

Микроволновую печь установите на 10 минут. После того, как они сварятся, нужно достать их из микроволновки и охладить.

Впрочем, некоторые люди убеждают, что если добавить в емкость к, например, моркови немного воды, это поможет ускорить процесс. Вода будет сохранять влагу и овощ тогда не будет слишком сухим. Продолжительность приготовления может отличаться в зависимости от мощности вашей печки, поэтому нужно периодически контролировать процесс.

Овощи после такой "варки" должны быть мягкими, но сохранять текстуру.