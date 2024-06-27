Если у вас нет времени или желания проводить глубокую и тщательную уборку, это еще не значит, что вы должны отказаться от нее полностью. Даже если у вас есть свободные полчаса, вы вполне можете успеть придать своему дому опрятный вид.

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Оцените беспорядок

Если у вас совсем немного времени для уборки, без стратегии не обойтись. И вы можете использовать простую теорию, известную как метод пяти вещей – он может кардинально изменить ситуацию с порядком в вашем доме.

Согласно этому предмету, в вашей комнате есть только пять предметов: мусор, грязь, посуда, вещи, которым есть место, и вещи, которым нет места. И если вы позаботитесь о каждой из этих категорий отдельно, устранить беспорядок будет намного проще, чем раньше.

Сперва выбросите весь мусор, а потом примитесь за грязь и посуду. В конце рассортируйте вещи, которые лежат не там, где следует.



Убирать нужно вдумчиво / Фото Pexels

Откажитесь от бумаг

Почта и журналы, печатные листки – все эти вещи имеют уникальное свойство делать комнату чрезвычайно неопрятной, а также они могут очень быстро накапливаться. К счастью, бумага не занимает очень много места, поэтому спрятать ее относительно просто. Вы можете разместить его в папки или еще лучше – просто выбросить, если он уже не нужен.

Спрячьте игрушки

Игрушки могут быть самых разнообразных форм и размеров, и поэтому они могут создать немало визуального шума в вашей квартире. И если у вас есть всего 30 минут на уборку, можно потратить их на то, чтобы сыграть их все с пола и положить туда, где им место.

Очистите столешницы

Этот шаг может мгновенно сделать комнату более опрятной, ведь кухонные столешницы очень часто являются основой любого беспорядка. Начните с того, что уберите на места все приборы, которыми не пользуетесь каждый день – например, миксер и блендер. Спрячьте бутылки, специи и оставьте только самое необходимое.