Отойдет за несколько секунд: как почистить помидоры от кожуры: как почистить помидоры от кожуры
Для приготовления определенных блюд нужны помидоры без кожуры. Снять их совсем не просто, однако есть несколько лайфхаков, которые за несколько секунд помогут избавиться от нежелательной кожуры и получить только мякоть.
Не все любят кожуру помидоров, поэтому часто ее снимают, добавляя к различным блюдам, пишет 24 Канал со ссылкой на 5-Minutes Crafts. Кроме того, очищать помидор нужно для приготовления томатного супа или соуса, поэтому делимся лайфхаками, которые пригодятся для многих хозяек.
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Ошпарьте и охладите
На помидоре сделайте X-образный разрез в нижней части помидора, а тем временем наполните емкость с водой и несколькими кубиками льда и поставьте на огонь кастрюлю с водой и доведите ее до кипения. Опустите помидор на 30 секунд, пока кожура не станет мягкой. Далее поставьте помидор в холодную воду на несколько секунд, а когда он немного остынет, выньте из воды и легко снимите кожуру.
Советы для очистки помидоров / Фото 5-Minutes Crafts
Нагрейте на огне
Помидор внутри надо проткнуть вилкой и продержать над раскаленной плитой несколько секунд. Медленно вращайте помидор на расстоянии 5 – 10 сантиметров от огня, а когда кожура уже станет мягкой, просто снимите ее пальцами.
Советы для очистки помидоров / Фото 5-Minutes Crafts
Поставьте в микроволновую печь
Сделайте ножом X-образный разрез в нижней части помидора. Также можно сделать еще несколько дополнительных надрезов по бокам и сверху, чтобы процесс очистки кожуры был легче. Положите помидоры в микроволновую печь и разогрейте в течение 30 секунд, а дальше просто осторожно снимите кожуру пальцами.
Советы для очистки помидоров / Фото 5-Minutes Crafts