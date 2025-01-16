Если вы случайно купили неспелое авокадо в магазине, разочаровываться не стоит – полакомиться им вы можете уже завтра, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Конечно, при условии, что положите его в правильное место.

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Что делать, чтобы авокадо быстро созрело?

Авокадо – это идеальное дополнение к любому завтраку, или к бутерброду, но может быть очень неприятно, если при попытке разрезать фрукт вы обнаружите, что он твердый и еще несозревший. Впрочем, расстраиваться точно не стоит – нужно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками, что помогут сделать его спелым очень быстро.

Один из популярных лайфхаков в сети – держать авокадо у источника тепла или огня, но этого делать как раз не стоит – так вы только испортите вкус продукта. Многие даже готовят авокадо в духовке, но это полностью портит не только вкус, но и текстуру авокадо.

Зато созревание – это естественный процесс, что происходит от преобразования крахмала на сахар во фруктах: это создает насыщенный сливочный вкус, которым и известны авокадо. И если вы хотите, чтобы ваша ягода быстро созрела, не испортившись во вкусе, все, что на самом деле нужно – это банан или яблоко.



Авокадо нужно положить с яблоками или бананами / Фото Pexels

Оба эти фрукты производят большое количество газа этилена – растительного гормона, что способствует созреванию фруктов. И когда слишком много этого газа задерживается в одном месте, это может существенно ускорить созревание.

Все, что нужно сделать – это положить авокадо с яблоками или бананами в бумажный пакет, или другой небольшой контейнер с крышкой. Убедитесь, что бумажный пакет плотно закрыт, и что воздух из него не выходит, а тогда поместите его в шкаф при комнатной температуре, или в ящик подальше от солнечного света. Учитывайте, что тепло может испортить текстуру авокадо.

И уже через день ваши авокадо станут мягкими и идеально спелыми.