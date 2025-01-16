Достичь идеальной чистоты и свежего запаха в туалете может быть довольно непросто, сообщает 24 Канал. Впрочем, всего несколько простых действий с лавровым листом – и о запахе в этой комнате вы можете забыть.

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Зачем бросать лавровый лист в унитаз?

Многие хозяйки уже годами используют этот простой лайфхак – нужно просто положить несколько листочков в бачок туалета. Тогда вода, которая будет набираться в него, постепенно будет насыщаться запахом лаврового листа.

Поэтому каждый раз, когда вы будете смывать воду, в туалете будет пахнуть свежо и приятно. Специфический запах лаврового листа помогает эффективно бороться с различными ароматами и зловонием. Вы также можете повесить в туалете небольшой букетик из лавровых листьев, и тогда об освежителе воздуха можно будет забыть – пряность прекрасно выполнит его работу.

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Впрочем, это далеко не единственный способ, в который вы можете использовать лавровый лист. Также можно просто натереть унитаз лавровым листом – для этого понадобится примерно 6 листочков и литр кипятка.

Листья нужно настоять в горячей воде и подождать, пока настой немного остынет. Когда вода станет теплой, почистите унитаз специальным средством для чистки, а после этого залейте все водой с лавровым листом.



Лавровые листья можно класть в туалет / Фото Pexels

Сухой лавровый лист можно использовать для натирания сантехники – и тогда она просто будет сиять чистотой. А если вы хотите избавиться от насекомых в туалете, лавровый лист понадобится и здесь – муравьи, тараканы, моль и комары не переносят запах этой специи.