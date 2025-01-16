Досягти ідеальної чистоти та свіжого запаху в туалеті може бути досить непросто, повідомляє 24 Канал. Втім, всього кілька простих дій з лавровим листом – і про запах у цій кімнаті ви можете забути.

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Навіщо кидати лавровий лист в унітаз?

Чимало господинь вже роками використовують цей простий лайфхак – потрібно просто покласти кілька листочків у бачок туалету. Тоді вода, яка буде набиратися у нього, поступово насичуватиметься запахом лаврового листа.

Тож кожного разу, коли ви будете змивати воду, в туалеті буде пахнути свіжо та приємно. Специфічний запах лаврового листа допомагає ефективно боротися з різноманітними ароматами та смородом. Ви також можете повішати у туалеті невеликий букетик з лаврового листя, і тоді про освіжувач повітря можна буде забути – пряність чудово виконає його роботу.

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Втім, це далеко не єдиний спосіб, у який ви можете використати лавровий лист. Також можна просто натерти унітаз лавровим листом – для цього знадобиться приблизно 6 листочків та літр окропу.

Листя потрібно настояти у гарячій воді та почекати, поки настій трохи охолоне. Коли вода стане теплою, почистьте унітаз спеціальним засобом для чищення, а після цього залийте все водою з лавровим листом.



Лаврове листя можна класти в туалет / Фото Pexels

Сухий лавровий лист можна використати для натирання сантехнік – і тоді вона просто сяятиме чистотою. А якщо ви хочете позбутися комах в туалеті, лавровий лист знадобиться і тут – мурахи, таргани, міль та комарі не переносять запах цієї спеції.