Жара больше не будет докучать: как снизить температуру в квартире без света

Этим летом в условиях жесткого дефицита электроэнергии украинцам нужно отказаться от кондиционеров. Но страдать от жары необязательно, ведь есть и другие способы охладить комнату.

Если у вас дома нет света, тогда можно воспользоваться несколькими народными способами, которые помогут снизить температуру в доме. Porady 24 подготовили полезный список лайфхаков, которыми стоит воспользоваться этим летом.

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Выбирайте правильную одежду

Если вы не хотите потеть у себя дома, нужно выбирать свободную одежду, которая обеспечит хорошую циркуляцию воздуха между кожей и тканью. Также старайтесь отдавать предпочтение натуральным тканям – например, хлопку и льну. Дело в том, что синтетика пропускает воздух гораздо хуже.

Светлые цвета также могут помочь избежать чрезмерной жары.

Позаботьтесь об окнах

Первое, что вы должны сделать – это открыть окна и одновременно закрыть шторы. Также при желании вы можете поклеить на стекло солнцезащитную пленку. Так в вашу квартиру будет попадать гораздо меньше горячих солнечных лучей.

Мокрые простыни

Еще один простой метод охладить квартиру – развесить по дому мокрые полотенца или простыни. А вот организму будет гораздо проще перенести жару, если вы приложите к телу бутылку с горячей водой или намочите свою одежду.

Избегайте обезвоживания

Что бы вы ни делали в жару и куда бы ни шли, рядом постоянно стоит держать бутылку с водой. Также не забывайте пить больше воды, если вы много потеете. Так вы сможете поддерживать нужный уровень гидратации.



Летом нужно пить много воды / Фото Pexels

Работайте в правильное время

Любой физический труд лучше отложить на утро или поздний вечер, когда на улице уже не так жарко. На эти же часы лучше отложить и занятия спортом. Если же нагрузок днем избежать невозможно, старайтесь спланировать их так, чтобы они не приходились на период между 13:00 и 16:00, ведь это наиболее жаркое время дня.