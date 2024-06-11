Спека більше не докучатиме: як знизити температуру в квартирі без світла

Цього літа в умовах жорсткого дефіциту електроенергії українцям потрібно відмовитися від кондиціонерів. Та страждати від спеки необово'язково, адже є і інші способи охолодити кімнату.

Якщо у вас вдома немає світла, тоді можна скористатися кількома народними способами, які допоможуть знизити температуру у домі. Поради 24 підготували корисний список лайфхаків, якими варто скористатися цього літа.

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Обирайте правильний одяг

Якщо ви не хочете пітніти у себе вдома, потрібно обирати вільний одяг, який забезпечить хорошу циркуляцію повітря між шкірою та тканиною. Також намагайтеся надавати перевагу натуральним тканинам – наприклад, бавовні та льону. Річ у тім, що синтетика пропускає повітря набагато гірше.

Світлі кольори також можуть допомогти уникнути надмірної спеки.

Подбайте про вікна

Перше, що ви маєте зробити – це відчинити вікна і водночас закрити штори. Також за бажання ви можете поклеїти на скло сонцезахисну плівку. Так у вашу квартиру потраплятиме набагато менше гарячих сонячних променів.

Мокрі простирадла

Ще один простий метод охолодити квартиру – розвішати по дому мокрі рушники чи простирадла. А ось організму буде набагато простіше перенести спеку, якщо ви прикладете до тіла пляшку з гарячою водою чи намочите свій одяг.

Уникайте зневоднення

Що б ви не робили у спеку і куди би не йшли, поряд постійно варто тримати пляшку із водою. Також не забувайте пити більше води, якщо ви багато пітнієте. Так ви зможете підтримувати потрібний рівень гідратаці.



Влітку потрібно пити багато води / Фото Pexels

Працюйте у правильний час

Будь-яку фізичну працю краще відкласти на ранок чи пізній вечір, коли на вулиці вже не так спекотно. На ці ж години краще відкласти і заняття спортом. Якщо ж навантажень вдень уникнути неможливо, намагайтеся спланувати їх так, аби вони не припадали на період між 13:00 та 16:00, адже це найбільш спекотний час дня.