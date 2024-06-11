Прати тюль рекомендовано хоча б раз на один-два місяці, щоб він завжди залишався на вікні чистим та свіжим. Саме тому важливо за ним правильно доглядати, аби не зіпсувати через невдале прання.

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Тюль роблять з дуже ніжної тканини, тому важливо прати окремо та в жодному разі не закидати прати з іншими речами.

Як правильно прати тюль

Фахівці радять прати тюль у спеціальних мішечках для прання. Це варто робити для того, щоб тюль не зазнав пошкоджень від барабана.

Найкраще для прання підходить не порошок, а гель. У випадку з порошком треба зосереджувати увагу виключно на порошку призначеному для дбайливого прання.

Завжди обирайте делікатний режим прання. Нехай це буде вашим золотим правилом, якщо хочете зберегти тюль якомога довше в кращому вигляді.

Запам’ятайте, що ніжна тканина не любить гарячих температур, тому обирайте 30 градусів. Це оптимальний варіант для тюлю, який допоможе випрати пил з тканини.



Тюль найкраще прати при температурі 30 градусів / Фото Pexels

Як прати тюль вручну

Якщо хочете прати тюль руками, тоді замочіть його в теплій воді з порошком для ручного прання чи содою та залишіть на 1 чи 2 години. Для ручного прання температура води теж не має перевищувати позначку 30 – 40 градусів.

Періть тюль вручну обережно. Терти виріб сильно не треба чи викручувати, інакше ніжна тканина швидко деформується. Після прання треба ретельно виполоскати кілька разів змінюючи воду. Це робиться для того, щоб на виробі не залишилося розводів від порошку.

Щоб не пошкодити тюль, краще його не віджимайте, а акуратно повісьте у розправленому стані на мотузку, щоб вода стекла самостійно.