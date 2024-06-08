Прання може накопичуватися кілька разів впродовж тижня, особливо, якщо в сім’ї є маленькі діти. У такому разі актуальним є економний режим, який треба обирати в пральній машинці.

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Чому економний режим є вигідним

Режим прання складається з трьох основних складових: води, температури та часу прання. Екорежим бере менше води та використовує нижчу температуру, втім прання триває довше. Щоб отримати речі чистими, в екорежимі знадобиться триваліший час прання.

Найдорожчим процесом у циклі води є нагрів води, а от обертання барабана споживає мало енергії, тому енергорежим буде економнішим, ніж швидке прання гарячою водою.

Низька температура прання споживає на 35 – 60% менше енергії, ніж прання за високої. Тож ви однозначно заощадите енергію, оскільки пральній машинці не доведеться нагрівати воду.

Якщо в пральній машині немає екорежиму, то за таких умов варто прати речі за температури 30°C. Одяг може випратися так само добре, як під час високої температури.



Обертання барабана не забирає багато енергії / Фото Pexels

Пральний порошок для прання в екорежимі

Навіть за низьких температур пральні порошки справляються зі своєю роботою. Одяг за температури 30°C періть біопорошком, який містить ферменти, які руйнують найпоширеніші плями. Вищі температури денатурують ферменти, тож низька температура підходить ідеально.

Кількість речей для прання

Пральна машинка споживатиме однакову кількість енергії для прання, незалежно від того, скільки речей буде всередині. Тому рекомендовано прати одяг тоді, коли у вас вже накопичилося достатньо вбрання для повного завантаження.