Можно забыть о кондиционере: эти комнатные растения могут охлаждать воздух

Совсем немного людей любят летнюю жару – и особенно тогда, когда она надоедает не только на улице, но и дома. Но охладить помещение могут самые обычные растения.

Оказывается, некоторые комнатные растения могут не только добавлять ярких ноток и уюта в ваш интерьер, но и быть чрезвычайно полезными и охлаждать воздух в помещениях. А летом это особенно полезно.

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Конечно, это не прямое охлаждение, однако растения выделяют в воздух большую долю оросительной воды и таким образом влияют на температуру. Растения могут поглощать влагу и высвобождать ее в воздух в теплые и сухие периоды, и так в квартире ощущается освежающий эффект.

Фикус эластик

Этот вид фикуса может не только охлаждать воздух, но и поглощать формальдегид. Листья у растения очень большие, а чем больше его и чем больше оно по размеру, то большим будет и охлаждающий эффект.

Родина этого вида фикуса – это Индия и Индонезия. Растение любит свет, однако его нельзя ставить на место, где на него будут попадать прямые солнечные лучи.



Фикус может охлаждать воздух / Фото Pexels

Пальма Арека или Хризалидокарпус

Также растение известно и как бетелевая пальма, или золотистая фруктовая пальма, и она происходит из тропиков Азии. В дикой природе такая пальма может легко достигать 20 метров в высоту и образовывать стройный ствол с перистыми листьями.

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Также его используют и как комнатное растение. Пальма требует тепла и солнечного света, а также любит, когда ее листья увлажняют водяным туманом из пульверизатора.

Фикус Бенджамина

Листья этого фикуса относительно небольшое, и его достаточно много, а это помогает поддерживать воздух в помещение достаточно влажным и прохладным. Происходит фикус из Юго-Восточной Азии, поэтому он любит тепло и влагу. Для того, чтобы растение росло здоровым и охлаждало помещение, вам нужно летом поливать его дважды в неделю и держать в месте со средним освещением.

Сансевиерия

Также цветок иногда называют тещин язык, и это растение из семейства спаржевых. Происходит оно из Африки или Магадаскара, и существует примерно 70 видов растения, которые отличаются и формой, и размером.

Впрочем, все виды характеризуются жестким вертикальным листьями, что имеет яркие продольные полосы или пятна. Растение совсем неприхотливое в уходе и будет хорошо расти даже в сухих и темных помещениях.

Аглаонема

Происходит растение из тропических регионов и имеет большие блестящие листья различных оттенков зеленого. Часто оно также покрыто серебристыми полосами или пятнами, а во время жары из листьев испаряется большое количество воды, и именно это обеспечивает охлаждающий эффект.

Кроме того, аглаонема также совсем неприхотлива в уходе.