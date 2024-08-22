Проблема сигаретного дыма заключается в том, что он сильно въедается в помещение. Не всегда удается быстро избавиться от резкого запаха, поэтому стоит прибегнуть к нескольким методам, которые смогут решить эту проблему. Чтобы результат был действительно эффективным – применяйте их комплексно, чтобы 100% вывести плохой запах.

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Проветривание

Чтобы запах от сигарет быстро выветрился, проветрите помещение в течение 30 минут после курения, пока запах еще не успел въесться.

Влажная уборка

Протрите поверхности мебели и пол тряпкой, смочив ее предварительно в растворе уксуса. А вот весь текстиль, который промерз, лучше постирать с порошком и ополаскивателем.

Ароматизация помещения

К этому шагу надо переходить после того, как проветрите помещение и сделаете влажную уборку. Этот способ не избавляет от запаха, но способен его замаскировать. Попробуйте применить для ароматизации эфирные масла и ароматические палочки на основе кофе или цитрусовых.



От запаха сигарет дома можно легко избавиться / Фото Pexels

Продукты, которые впитывают запахи

Поставьте в комнате соду, сухой рис и влажное полотенце, которые впитывают запахи. Соду и рис потом придется выбросить, а полотенце – постирать.

Химические средства

И напоследок можете воспользоваться специальными химическими средствами, которые смогут перебить запах сигарет.

Как улучшить запах в квартире

Вы можете сделать домашние ароматизаторы, которые улучшат запах в доме. Для этого надо воспользоваться различными натуральными продуктами.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Освежитель воздуха из желатина

В 1 стакане кипятка разведите 2 столовые ложки желатина и размешайте до полного растворения. Далее надо добавить немного корицы, любой краситель, одну ложку глицерина и 2 капли эфирного масла чайного дерева. Поставьте полученную смесь в прохладное место на несколько часов, чтобы желе застыло. Затем можете поставить где угодно в комнате для получения приятного запаха.

Смесь из водки и цитрусовых

Также можно приготовить освежитель воздуха в аэрозоле. Срежьте кожуру лимона и апельсина и засыпьте в пол-литровую банку, залив 200 миллиграммами водки. Раствор надо оставить на 1 – 2 дня. После этого в бутылку с распылителем добавьте воды, немного эфирного масла любого цитрусового фрукта и используйте для улучшения запаха воздуха в помещении.