Проблема сигаретного диму полягає в тому, що він сильно в’їдається у приміщення. Не завжди вдається швидко позбутися від різкого запаху, тому варто вдатися до кількох методів, які зможуть розв'язувати цю проблему. Щоб результат був справді ефективним – застосовуйте їх комплексно, щоб 100% вивести поганий запах.

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Провітрювання

Щоб запах від сигарет швидко вивітрився, провітріть приміщення впродовж 30 хвилин після куріння, поки запах ще не встиг в’їстися.

Вологе прибирання

Протріть поверхні меблів та підлогу ганчіркою, змочивши її попередньо в розчині оцту. А от увесь текстиль, який просмердівся, краще випрати з порошком та ополіскувачем.

Ароматизація приміщення

До цього кроку треба переходити після того, як провітрите приміщення і зробите вологе прибирання. Цей спосіб не позбуває від запаху, але здатен його замаскувати. Спробуйте застосувати для ароматизації ефірні олії та ароматичні палички на основі кави чи цитрусових.



Від запаху сигарет вдома можна легко позбутися / Фото Pexels

Продукти, які вбирають запахи

Поставте у кімнаті соду, сухий рис та вологий рушник, які вбирають запахи. Соду та рис потім доведеться викинути, а рушник – попрати.

Хімічні засоби

І наостанок можете скористатися спеціальними хімічними засобами, які зможуть перебити запах сигарет.

Як покращити запах у квартирі

Ви можете зробити домашні ароматизатори, які покращать запах в оселі. Для цього треба скористатися різноманітними натуральними продуктами.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Освіжувач повітря з желатину

В 1 склянці окропу розведіть 2 столові ложки желатину та розмішайте до повного розчинення. Далі треба додати трішки кориці, будь-який барвник, одну ложку гліцерину та 2 краплі ефірної олії чайного дерева. Поставте отриману суміш у прохолодне місце на кілька годин, щоб желе застигнуло. Потім можете поставити будь-де в кімнату для отримання приємного запаху.

Суміш з горілки та цитрусових

Також можна приготувати освіжувач повітря в аерозолі. Зріжте шкірку лимона та апельсина та засипте у півлітрову банку, заливши 200 міліграмами горілки. Розчин треба залишити на 1 – 2 дні. Після цього у пляшку з розпилювачем додайте води, трохи ефірної олії будь-якого цитрусового фрукта та використовуйте для покращення запаху повітря в приміщенні.