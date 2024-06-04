Как охладить квартиру, если нет кондиционера: советы, которые действительно помогают

Летняя жара не радует только в одном случае – когда дома невозможно находиться из-за нехватки свежего воздуха и высокой температуры. В таких случаях на помощь приходит кондиционер, но если у вас его нет – не беда. Справиться с этой ситуацией помогут несколько приемов.

Они не только действительно помогают пережить жару, но и сэкономят электроэнергию, поскольку не придется включать даже вентилятор.

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Закройте жалюзи

30% нежелательного тепла заходит через окна, а использование штор или закрывания жалюзи может снизить температуру до 20 градусов. Еще лучше будет, если вы инвестируете в темные шторы, которые блокируют свет и уменьшают поступление тепла до 30%.

Поменяйте простыни

Смена простыней не только освежает комнату, но и может прекрасно сохранить прохладу. Хорошо летом использовать постель из хлопка, фланелевые простыни и флисовые одеяла. А еще эксперты советуют приобрести гречневые подушки, которые не удерживают тепло тела.



Поменяйте простыни / Фото Pexels

Ложитесь на пол

Поставьте матрас на пол, если не можете заснуть ночью. На низу воздух прохладнее, поэтому пережить жару будет гораздо проще.

Откройте ночью окна

Летом температура воздуха ночью падает, поэтому откройте настежь окна, чтобы комната наполнилась холодом.

Не пользуйтесь духовкой

В сильную жару лучше не планируйте ничего, что надо готовить в духовке. Высокая температура из кухни перейдет во все остальные комнаты, поэтому в доме или квартире будет просто невозможно находиться.