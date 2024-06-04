Большое количество комнатных мух может сначала вызвать только раздражение шумом, но на самом деле они могут также распространять болезни, поэтому от них точно нужно избавиться. И существует немало простых и безопасных способов, которые вам помогут.

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Вредны ли комнатные мухи

Во многих случаях засилье комнатных мух – это только неприятность. Однако иногда насекомые могут также переносить вирусы и бактерии, которые распространяются, когда они кусают человека. И вот несколько из болезней, которые могут переносить мухи:

пищевое отравление;

холера;

кишечная палочка;

брюшной тиф;

дизентерия;

туберкулёз;

глазные инфекции.

Как избавиться от домашних мух

В магазинах можно найти множество химических средств против мух, а именно пестицидов. Однако в большинстве случаев гораздо лучше будет избавиться от них естественными путями. И вот некоторые способы, которые могут оказаться полезными.



Мух можно выгнать из дома / Фото Pexels

Травы и цветы

Если вы высадите несколько видов трав и цветов у себя в саду и на улице возле окон, это может не допустить в дом мух. Также некоторые из этих растений можно держать и в горшках на подоконнике квартиры:

базилик;

бархатцы%

лаванда;

лавровый лист;

мята.

Уксус и мыло для посуды

Если вы хотите более быстрый способ, что требует меньше усилий, тогда вы можете использовать смесь уксуса и средства для посуды. Вам нужно смешать яблочный уксус с несколькими каплями средства и залить смесь в высокий стакан. После этого накройте его полиэтиленовой пленкой, а затем пробейте в нем отверстия.

Тогда уксус будет привлекать мух, но после того, как они попадут в уксус, они уже не смогут выбраться.

Острый перец и вода

Перец – это еще одно средство, которое может неплохо отпугивать комнатных мух. Его нужно смешать с водой и распылить вокруг дома. Тогда мухи не будут приближаться к дому.