Велика кількість кімнатних мух може спершу викликати тільки роздратування шумом, але насправді вони можуть також поширювати хвороби, тож їх точно потрібно позбутися. І існує чимало простих і безпечних способів, які вам допоможуть.
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Чи шкідливі кімнатні мухи
У багатьох випадках засилля кімнатних мух – це тільки неприємність. Проте іноді комахи можуть також переносити віруси та бактерії, які поширюються, коли вони кусають людину. І ось кілька з хвороб, які можуть переносити мухи:
- харчове отруєння;
- холера;
- кишкова паличка;
- черевний тиф;
- дизентерія;
- туберкульоз;
- очні інфекції.
Як позбутися домашніх мух
В магазинах можна знайти безліч хімічних засобів проти мух, а саме пестицидів. Проте у більшості випадків набагато краще буде позбутися їх природними шляхами. І ось деякі способи, які можуть виявитися корисними.
Мух можна вигнати з дому / Фото Pexels
Трави та квіти
Якщо ви висадите кілька видів трав та квітів у себе в саду та на вулиці біля вікон, це може не допустити у дім мух. Також деякі з цих рослин можна тримати і у горщиках на підвіконні квартири:
- базилік;
- чорнобривці%
- лаванда;
- лавровий лист;
- м'ята.
Оцет та мило для посуду
Якщо ви хочете більш швидкий спосіб, що потребує менше зусиль, тоді ви можете використати суміш оцту та засобу для посуду. Вам потрібно змішати яблучний оцет з кількома краплями засобу і залити суміш у високу склянку. Після цього накрийте її поліетиленовою плівкою, а потім пробийте у ній отвори.
Тоді оцет буде приваблювати мух, але після того, як вони потраплять у оцет, вони вже не зможуть вибратися.
Гострий перець і вода
Перець – це ще один засіб, який може непогано відлякувати кімнатних мух. Його потрібно змішати із водою та розпилити навколо будинку. Тоді мухи не будуть наближатися до оселі.