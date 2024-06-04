Важно понимать, что вещи из кожи, кожзаменителя или экокожи очень чувствительны к механическим воздействиям. Прежде чем начинать стирку, надо знать, как за ними правильно ухаживать.

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Как ухаживать за кожаной курткой

Кожаную куртку после дождя надо протереть влажной мягкой тканью, а затем сухой.

Мокрую куртку нельзя сушить на солнце. Только в тех местах, где постоянно циркулирует воздух.

Ни в коем случае кожанку нельзя чистить жесткой щеткой или абразивными материалами.



Основные рекомендации по стирке кожаной куртки / Фото Pexels

Как стирать кожаную куртку в стиральной машинке

Сухая чистка не всегда помогает с сильными загрязнением на коже и кожзаменителе. Иногда нужно вещь постирать в стиральной машинке. Кто-то говорит, что кожанку стирать категорически запрещено, впрочем это можно делать в деликатном режиме, если придерживаться нескольких правил.

Перед стиркой куртку надо вывернуть наизнанку и застегнуть пуговицы и молнии. Выберите режим – "Деликатная стирка", "Ручная стирка", "Стирка шерсти".

В стиральную машинку добавьте жидкое средство, которое будет предназначено для стирки вещей из шерсти.

Порошком стирать кожаную куртку в машинке не рекомендовано, поскольку абразивные частички в составе порошка могут повредить материал.

Выберите минимальную температуру и наименьшее число оборотов для отжима. После стирки выверните изделие на лицевую сторону и аккуратно повесьте на тремпель для высушивания.

После того, как куртка высохнет, ее надо смазать глицерином и размять руками, чтобы вернуть мягкость.

Не каждый производитель размещает информацию на ярлыке с тем, можно ли стирать кожаную куртку в машинке, поэтому примите во внимание, что вещь может значительно пострадать.

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Как постирать кожаную куртку руками

Если же кожаную куртку руками стирать нельзя, то перейдем к ручному уходу. Порой даже деликатная стирка в машинке не заменит ручного ухода.

Наполните миску водой, температура которой не будет более 40 градусов. Добавьте в воду жидкое средство для стирки и вспеньте, тогда влейте 70 граммов столового уксуса. Погрузите куртку в воду, а потом мягкой губкой обработайте поверхность.

Несколько раз прополощите изделие и аккуратно отожмите, выкручивая кожу. Промокните куртку бумажным полотенцем, чтобы отошла влага, повесьте на тремпель и высушивайте в хорошо проветриваемом месте.