Неочевидные признаки, что арбуз "накачан" химией: стоит знать перед покупкой

Если вы решили насладиться арбузом, тогда первая половина сентября – это прекрасная пора для этого. Но как выбрать натуральный продукт?

Лето всегда ассоциируется с большим количеством овощей и фруктов, а также ягод. Но даже когда оно уже закончилось, вы все еще можете получить свою дозу витаминов. И выбирать их в магазине нужно внимательно, ведь можно легко попасть на продукты, содержащие много "химии".

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Как проверить арбуз на нитраты дома

Опытные агрономы и садоводы рекомендуют приобрести для себя специальный прибор, который может измерить количество нитратов в продуктах. Впрочем, скорее всего, у вас дома такого не найдется. Но, к счастью, существуют и другие методы, которые помогут определить наличие химии в арбузе.

Первый способ подойдет для тех людей, что уже купили арбуз, принесли его домой и потом решили узнать, ли он натуральный. Итак, вот что вам нужно сделать. Наберите большой тазик воды или ведро с водой и опустите в него арбуз.

Он остался плавать на поверхности, как поплавок? Что ж, тогда с ним все в порядке, можно смело есть. А вот если пошел на дно, тогда это четкий признак, что в продукте полно нитратов.

Второй вариант проще: вам нужно взять всего кусочек мякоти арбуза и стакан воды. Опустите арбуз в нее, и посмотрите, изменит ли вода цвет. В идеале она должна остаться прозрачной. Впрочем, если вода окрасится в розовый или красный, значит, вы приобрели арбуз с неожиданными добавками.

А если у вас дома найдется йод, тогда вы можете провести еще один эксперимент над своим арбузом. Инструкция здесь достаточно проста: отрежьте кусочек арбуза и капните на него йодом. Если мякоть стала коричневой, тогда есть продукт можно. Но она может также стать синей, зеленой или фиолетовой – и это признак наличия большого количества нитратов.



Арбузы нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Признаки спелого натурального арбуза

А для того, чтобы не нести домой уже сразу плохой вариант, нужно присмотреться к арбузу еще перед покупкой. Оцените его визуально: