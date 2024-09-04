Неочевидні ознаки, що кавун "накачаний" хімією: варто знати перед покупкою

Якщо ви вирішили насолодитися кавуном, тоді перша половина вересня – це чудова пора для цього. Та як обрати натуральний продукт?

Літо завжди асоціюється з великою кількістю овочів та фруктів, а також ягід. Але навіть коли воно вже закінчилося, ви все ще можете отримати свою дозу вітамінів. Та обирати їх у магазині потрібно уважно, адже можна легко потрапити на продукти, що містять багато "хімії".

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Як перевірити кавун на нітрати вдома

Досвідчені агрономи та садівники рекомендують придбати для себе спеціальний прилад, який може виміряти кількість нітратів у продуктах. Втім, скоріш за все, у вас вдома такого не знайдеться. Та, на щастя, існують й інші методи, які допоможуть визначити наявність хімії в кавуні.

Перший спосіб підійде для тих людей, що вже купили кавун, принесли його додому і потім вирішили дізнатися, чи він натуральний. Отож, ось що вам потрібно зробити. Наберіть великий тазик води чи відро з водою та опустіть у нього кавун.

Він залишився плавати на поверхні, як поплавок? Що ж, тоді з ним усе гаразд, можна сміливо їсти. А ось якщо пішов на дно, тоді це чітка ознака, що у продукті повно нітратів.

Другий варіант простіший: вам потрібно взяти всього шматочок м'якоті кавуна та склянку води. Опустіть кавун у неї, і подивіться, чи змінить вода колір. В ідеалі вона має залишитися прозорою. Втім, якщо вода забарвиться у рожевий чи червоний, значить, ви придбали кавун з неочікуваними добавками.

А якщо у вас вдома знайдеться йод, тоді ви можете провести ще один експеримент над своїм кавуном. Інструкція тут досить проста: відріжте шматочок кавуна та капніть на нього йодом. Якщо м'якоть стала коричневою, тоді їсти продукт можна. Але вона може також стати синьою, зеленою чи фіолетовою – і це ознака наявності великої кількості нітратів.



Кавуни потрібно обирати уважно / Фото Pexels

Ознаки стиглого натурального кавуна

А для того, щоб не нести додому вже відразу поганий варіант, потрібно придивитися до кавуна ще перед покупкою. Оцініть його візуально: