Лучшие средства для отбеливания без белья: эти бабушкины методы работают

Если у вас есть несколько белых вещей, то вы уже точно замечали, что после нескольких месяцев или лет использования они приобретают неприятный желтый или серый оттенок. Но от него можно легко избавиться, если знать надежные методы.

Многие сознательно избегают покупок белых полотенец, одежды или белья – и все из-за того, что уход за такими вещами становится слишком хлопотным. Впрочем, отказываться от белой одежды все же не стоит, ведь отстирать его может быть проще, чем вы думаете.

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Сода и соль

Соду очень часто применяют для отбеливания и в чистом виде – 2 столовые ложки продукта можно добавить во время стирки прямо в барабан. Вы можете взять кальцинированную соду, ведь в ней содержится больше всего щелочи и она эффективна. Хорошо она справится и с жирными пятнами, и с накипью в стиральной машинке.

Впрочем, ее можно использовать только для хлопка и льна. Зато шелк, шерсть и детские вещи стирать с содой не стоит.

Для соли с содой нужно приготовить раствор:

5 литров воды;

100 граммов любой соды;

05, – 1 килограмм соли.

Количество соли нужно корректировать видровидно к степени загрязненности ткани. Чем меньше желтизны и чем более деликатная вещь, тем меньше соли советуют использовать.

Сода и перекись

Если у вас есть белое нижнее белье или вещи из тонких тканей, для таких случаев хорошо подойдет смесь из соды и перекиси. Вам нужно использовать полбутылочки перекиси и несколько столовых ложек соды.



Отбелить одежду очень просто / Фото Pexels

Все это разведите в горячей и теплой воде и замочите в ней вещи на 20 минут, а после этого сполосните в холодной воде.

Сода и уксус

Уксус и сода могут быть незаменимыми, когда нужно избавиться от сложных пятен, но лучше не использовать эти продукты на деликатных тканях, ведь эта смесь может быть достаточно агрессивной. Впрочем, она отлично справится не только с желтизной, но и с пятнами от красного вина и соуса.